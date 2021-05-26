Вирусолог: после прививки иммунитет эффективнее, чем у переболевших ковидом

Иммунитет, который сформировался естественным образом — после болезни — менее эффективный, чем у граждан, которые сделали антиковидную прививку. Об этом сообщает kp.ru. Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов объяснил изданию, что после вакцины иммунитет способен побороть даже мутировавший вирус.

«Естественно сформированный иммунитет (то есть после болезни. - Ред.), к сожалению, не лучше вакцинального. По одной простой причине. Вирус меняется, все наверняка слышали про британские, индийские, южноафриканские, южноамериканские штаммы. Они имеют немного другую структуру. И если человек переболел, например, классическим уханьским вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись британским или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому в данном случае прививка, как ни странно, сформирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты», — объяснил доктор биологических наук.

Тем же, кто сделал прививку, необходимо продолжать носить маску в общественных местах, отметил вирусолог. Александр Семенов считает, что эта мера поможет вакцинированному не стать переносчиком вируса.

«Это абсолютно оправданное требование. Люди, которые сделали прививку, все равно в общественных местах должны надевать на себя маску. Потому что, если, например вы поцеловались с человеком, зараженным коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудителя ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете. Надо думать не только о себе, но и об окружающих», — рассказал Семенов.

Кроме того, специалист опроверг версию о том, что с помощью вакцины можно вмешаться в ДНК человека. Семенов объяснил, что в «КовиВаке» использован целый вирус, но он инактивированный (убитый). Такие цельновирионные вакцины безвредны и используются давно, подтвердил вирусолог. «Спутник V» создана на основе генетической конструкции, в которой тоже отсутствует так называемая информационная РНК.