Ресторатор Татулова назвала нереализуемой идею ввести в ресторанах «свободные от COVID-19» зоны

Предложение мэра Москвы Сергея Собянина создать в ресторанах столицы «свободные от коронавируса зоны» может привести к негативным последствиям для ресторанного бизнеса, заявила «Газете.Ru» владелица сети кафе «АндерСон» и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

«Я считаю, что это в принципе нереализуемая идея. Она звучит отлично, но, если уж начинать это делать, то не в ресторанах. Очень надеюсь, что мэр пошутил, и это не будет воспринято его ближним кругом как указание к действию», — считает Татулова.

При этом она указала на ряд организационных сложностей, ввиду которых идея ввести такие зоны не может быть реализована.

«Во многих ресторанах есть только один зал, каким образом это делать, непонятно. У нас нет людей, которым это делать, и так у нас бешеный кадровый голод в Москве. Это нереализуемо», — добавила омбудсмен.

По ее мнению, городским властям необходимо сотрудничать с представителями бизнеса при принятии подобных решений.

«Я понимаю город, который озабочен ситуацией с прививками, я озабочена ей тоже. Надо искать вместе с бизнесом какие-то механизмы, инструменты стимулирования, но мне бы не хотелось, чтобы это превратилось в какие-то ограничения», — заключила она.

Ранее Собянин выступил с предложением к предпринимателям столицы создать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса» для привившихся от COVID-19 клиентов.