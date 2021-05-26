В России началась вакцинация от коронавируса животных

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — рассказала Мелано.

По ее словам, вакцинация домашних питомцев проходит как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках, а наиболее частыми клиентами являются заводчики и хозяева животных, которые часто путешествуют или держат питомцев на свободном выгуле.

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31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название «Карнивак-Ков». Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.