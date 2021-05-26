Власти Словакии одобрили использование «Спутника V»

Правительство Словакии официально одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Вакцинация населения российским препаратом должна начаться не позднее 7 июня, правительство республики поручило министру здравоохранения Владимиру Ленгварскому проследить за обеспечением граждан Словакии вакциной «Спутник V».

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом «Спутника V», в Словакии произошел правительственный кризис в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в связи с нарушениями контракта просил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах. При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия разместила контракт на поставку препарата.

Ранее лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», поставленного в Словакию.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат разработае НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».