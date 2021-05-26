«Ъ»: заключенных привлекут к строительству Байкало-Амурской магистрали

Заключенных начали оформлять для работы на Байкало-Амурской магистрали. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

Как пишет издание, уже к июню на БАМ могут отправиться около 600 заключенных. Они будут работать разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками. Предполагается, что этот список может увеличиться, потому что реализация проекта будет требовать все больше рабочих ресурсов. Один из источников рассказал, что подрядчик ООО «Промстрой» готовится нанять 100 человек, другой подрядчик, ООО «ТС Строй», — 430 заключенных.

Как пишет издание, привлечение заключенных будет проводиться по инициативе ФСИН. Таким образом, планируется увеличить трудовой ресурс и заменить работников-мигрантов.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает возможность привлечения заключенных к строительству Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб).