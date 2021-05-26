«Роскосмос» намерен переместить изрисованный на Байконуре «Буран» в один из музеев космонавтики

В пресс-службе «Роскосмоса» прокомментировали «Газете.Ru» сообщения о том, что вандалы нарисовали граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».

«Мы обеспокоены этой ситуацией и приложим максимум усилий, чтобы эти объекты оказались в достойном месте, например, в одном из музеев космонавтики», — сообщил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Ранее сообщалось, что уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и оставили различные надписи на недостроенном космическом челноке «Буран».

Уточняется, что на корабле появились граффити «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Также четверо неизвестных оставили свои подписи.