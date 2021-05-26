Начался суд над ангарским маньяком

В Иркутской области началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, которого ранее уже приговорили к двум пожизненным срокам за 81 убийство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«На 10.30 (5.30 мск) был назначен судебный процесс. Проходит в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе.

Процесс связан с признательными показаниями по еще двум убийствам, которые Попков дал в 2020 году. Тогда он признался в убийствах двух женщин в Ангарске в 1995 и 1998 годах.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков был обвинен в совершении 81 убийства женщин и еще трех покушений на убийство на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Он был приговорен судом к двум пожизненных срокам. Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, Попков совершал преступления из-за гомицидомании, то есть патологического влечения к убийствам.