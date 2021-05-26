Присяжные решат, нужно ли привлекать Трампа к уголовному делу

Прокурор по уголовному расследованию в отношении экс-резидента США Дональда Трампа Сайрус Вэнс созвал жюри присяжных, которое призвано решить, стоит ли предъявлять ему обвинение. Об этом пишет газета Washington Post.

Отмечается, что расследование в отношении Трампа касается возможных налоговых и банковских нарушений.

Ранее генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization.

По данным прокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.

До этого сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа «Руди» Джулиани.