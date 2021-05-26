В Москве в среду ожидается до +25°С

В Москве в среду, 26 мая, ожидается до +25°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +23 до +25°C. Установится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет западным и юго-западным, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752, а ночью 751 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.