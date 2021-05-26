Минюст хочет привлечь к исправительным работам всех заключенных до 2030 года

Минюст планирует к 2030 году задействовать на исправительных работах всех заключенных, которые имеют на это право. Об этом пишет газета «Известия».

«К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — в полном объеме. При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, сейчас около 188 тыс. заключенных имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Их могут задействовать на крупных стройках, а также для экологической очистки Арктики. Отмечается, что работа заключенных будет оплачиваться не ниже МРОТ.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул инициативу заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек.