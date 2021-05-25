Фигурантам дела о смертельном ДТП с детьми на Ставрополье предъявлены обвинения

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13578824: 1

Двум водителям и директору спортивной школы предъявлены обвинения по делу о смертельном ДТП с детской баскетбольной командой в Ставропольском крае, сообщает Следственный комитет России.

Следователи установили, что водитель «ВАЗ-2109» Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детей на соревнования.

При этом поездка была организована директором спортивной школы Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил. Кроме того, водитель микроавтобуса Руслан Нахметов перевозил детей на автомобиле без пассажирских ремней безопасности.

Как сообщает СК, Ларионову, Астафьевой и Нахметову предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. В частности, Ларионов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, директор спортивной школы – в халатности, а водитель микроавтобуса – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В отношении Ларионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Нахметова и Астафьевой – домашний арест», — указано в сообщении.

Авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь. Там столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус. В последнем ехали на соревнования в Черкесск участницы женской юношеской команды по баскетболу. Дети были учениками волгоградской школы олимпийского резерва №2.

В результате ДТП пять человек погибли, девятерых госпитализировали. Шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.

3 мая в Волгограде простились с погибшими в ДТП детьми.