Baza: Прохоров чуть не лишился ноги во время метания топора

Бизнесмен Михаил Прохоров попал в больницу после метания боевого топора, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел 23 мая. Топор отскочил и попал миллиардеру в ногу, после чего Прохорова доставили в травматологическое отделение одной из больниц в Москве.

Врачи установили, что травма не представляет угрозы для жизни пациента и не вызывает опасений, однако «выйти на пробежку в ближайшее время он точно не сможет».

При этом официальные представители Прохорова опровергли информацию об инциденте и сообщили, что в настоящее время он находится на работе.

В 2019 году бизнесмен рассказал о своем необычном хобби в эфире американского телевизионного шоу The Late Show with Stephen Colbert. ведущий программы Стивен Колберт отправился в гости к миллиардеру в его дом в Куршевеле , где Прохоров показал ему свои метательные топоры и сюрикены, а также автомат Калашникова.