Глава союза авиадиспетчеров назвал «необъяснимым» решение экипажа Ryanair совершить посадку в Минске

Глава федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев прокомментировал «Газете.Ru» опубликованные Минтрансом Белоруссии данные стенограммы переговоров минского диспетчера с пилотом самолета Ryanair, совершившего в воскресенье экстренную посадку из-за ложного сообщения о минировании.

Ковалев рассказал, что пилот обязан посадить самолет как можно скорее после поступления информации о том, что на борту может находиться взрывное устройство.

«Диспетчер получает информацию от службы безопасности, он же не может проверить ее достоверность. Конечно, из соображений безопасности, чем больше самолет с угрозой взрыва находится в воздухе, тем больше шансов у пассажиров и экипажа погибнуть, поэтому справедливое, здравое решение: чем раньше самолет приземлится, тем меньше шансов быть взорванным», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

При этом решение совершить посадку в Минске глава союза авиадиспетчеров назвал необъяснимым, отметив, что из соображений безопасности экипаж должен был принять решение посадить самолет в Вильнюсе.

«Экипаж в данной ситуации должен совершать посадку в ближайшем пункте посадки, запасном, если запасным был Вильнюс, либо пунктом назначения тем более был Вильнюс. Из этих соображений, их этих правил (безопасности. — «Газета.Ru») экипаж должен был принять решение о посадке в Вильнюсе, другое необъяснимо», — сказал Ковалев.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала полный текст переговоров минского диспетчерского центра с экипажем самолета Ryanair. Из разговора следует, что спустя более 15 минут после получения информации о наличии на борту бомбы пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

23 мая после сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Вильнюса в Москву, совершил экстренную посадку после ложного сообщения о минировании. На борту самолета находился объявленный в Белоруссии в международный розыск основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевича, который впоследствии был задержан в Минске вместе со своей девушкой россиянкой Софьей Сапега.

Как заявили белорусские власти, аэропорт Минска получил письмо о бомбе в самолете с почтового ящика ahmed_yurlanov1988@protonmail.com.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. <…> В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — зачитывал ранее текст сообщения директор авиадепартамента белорусского Минтранса Артем Сикорский.

Спикер палестинского движения ХАМАС Фавзи Бархума вскоре после этого заявил, что «подозрительная сторона» пытается их демонизировать. Угрозы взрыва пассажирского самолета — совсем не методы ХАМАС, добавил он.