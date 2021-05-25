Эксперт по лжи оценил видео задержанного Романа Протасевича

Видео из СИЗО с бывшим редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержанным в аэропорту Минска, появилось накануне в Сети. Эксперт по лжи Илья Анищенко посмотрел ролик и разобрал эмоции задержанного, а затем проанализировал.

Роман Протасевич рассказал, что проблем со здоровьем у него нет. Эксперт, оценив его мимику и жесты, подтверждает это, передает mk.ru.

«Подобные выступления тяжело анализировать, человек ведь не выдает правду, а говорит зазубренный текст. Но когда Протасевич заявляет, что проблемы с сердцем отсутствуют — это правда. Действительно, проблемы с сердцем у него отсутствуют, все с ним в порядке. Единственное, непонятно, есть ли проблемы с другими органами. Здесь не могу с уверенностью сказать, что он говорит правду. Так как на этих словах у него одергивается плечо, возможно, какие-то проблемы все-таки существуют», — заявил Илья Анищенко.

Эксперт уверен, что текст речи оппозиционный блогер заучил. Анищенко отмечает, что Протасевич «сильно напуган», хотя и старается это скрыть.

«Парень сильно запуган — об этом говорят все его эмоции. До того, как начинает говорить, его руки сжаты в замок, что свидетельствует о контроле над собой. Он сам переводит взгляд на движение пальцев, чтобы сместить акцент с переживаний», — рассказал эксперт.

Протасевич рассказал, что дает признательные показания, а белорусские правоохранители относятся к нему «максимально корректно». Эксперт по лжи считает, что здесь бывший редактор Telegram-канала NEXTA говорит правду, однако отмечает, что сотрудничает со следствием неохотно.

«Отношение к нему действительно корректное — здесь не вижу никак признаков лжи, слова он подкрепляет кивками. В конце он говорит про сотрудничество со следствием — вот этого он явно не хочет делать. На фразе «я продолжаю сотрудничать со следствием» он одергивает голову. Скорость речи в этот момент увеличивается, идет блокировка глаз и одергивание головы назад — эти жесты свидетельствуют о нежелании сотрудничать», — рассказал эксперт.

Илья Анищенко уверен, что Протасевич «признается во всем», потому что «парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали».

Романа Протасевича задержали 23 мая после посадки в Минске самолета. Boeing ирландской авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту экстренно сел в белорусской столице при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29. Самолет посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось.