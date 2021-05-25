Арестован главный инженер таганрогского водоканала после гибели 11 рабочих

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На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021... На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Погибли 11 человек, пострадали семь человек. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Роструд также приступил к расследованию произошедшего.

Ранее в Таганроге рассказали о состоянии пострадавших на очистных сооружениях.