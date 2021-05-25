Арестован главный инженер таганрогского водоканала после гибели 11 рабочих

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Погибли 11 человек, пострадали семь человек. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Роструд также приступил к расследованию произошедшего.

Ранее в Таганроге рассказали о состоянии пострадавших на очистных сооружениях.