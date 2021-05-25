Онищенко призвал расширить программу обязательной вакцинации в Якутии на все регионы России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» высказал идею расширить программу обязательной вакцинации на все регионы России по примеру Якутии.

Таким образом он прокомментировал ужесточение мер стимулирования граждан к вакцинации в якутском регионе, где власти будут штрафовать работодателей, не организовавших для своих сотрудников обязательную вакцинацию от коронавируса.

«Рекомендую поступить так всем санврачам из всех регионов России, в том числе и в Москве — только надо грамотно составить документ. Ввести обязательную вакцинацию людей из групп риска по производственным показаниям можно и на федеральном уровне — законодательно», — заявил он.

Депутат пояснил, что вакцинироваться должны в первую очередь представители тех профессий, которые предполагают большое количество социальных контактов, а в Якутии, по словам Онищнко, «половина населения задействована в сфере услуг» .

«Прежде всего реформа касается групп риска по производственным показаниям. Если, к примеру, я работаю в торговле, то, во-первых, я рискую своим здоровьем, а если я заболею, то я буду причиной заражения других. Мы же всех работников торговли обследуем на туберкулез и другие инфекционные болезни — это техника безопасности. С врачами та же ситуация, и они при этом диссидентствуют по-черному. Следующая группа — учителя, это тоже группа по производственным показаниям. Здесь уже работает другое законодательство — по охране труда и технике безопасности», — объяснил он.

Ранее в пресс-службе главы Якутии Айсена Авакова сообщили, что в регионе будут штрафовать суммой от 200 тыс. рублей работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников.