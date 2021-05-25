В отношении Навального возбудили дело об оскорблении судьи

Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении судьи в отношении Алексея Навального. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, передает РИА «Новости».

По словам правозащитника, обвинение пока не предъявлено.

Михайлова уточнила, что речь идет о судье Вере Акимовой, которая ранее рассматривала другое уголовное дело в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

29 апреля Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор Алексею Навальному, согласно которому он должен выплатить штраф в размере 850 тыс. руб., назначенный за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Вину блогер не признал. Сейчас он отбывает 3,5-летний срок по делу »Ив Роше» в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. 2 февраля условный срок по этому делу был заменен реальным.