Инфекционист рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом

Очень редко люди повторно болеют коронавирусом, такое происходит, если у пациента выявлен иммунодефицит или хроническая болезнь. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России не было выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.

По словам Вознесенского, вновь заразиться COVID-19 также можно при неправильно проведенной схеме вакцинации.

Эксперт добавил, что говорить о появлении штамма коронавируса, для которого нет защитного иммунитета преждевременно.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая пандемия, с которой рано или поздно столкнется человечество, может быть еще более опасной, чем пандемия коронавируса.