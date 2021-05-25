Россиянина Фирсова приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за кибер-кражи

Гражданин России Кирилл Фирсов был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за кражу и перепродажу данных и аккаунтов американских геймеров, сообщает сайт Департамента юстиции США.

«Кирилл Викторович Фирсов -— гражданин России -— приговорен к 30 месяцам заключения за роль в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать позиции, такие как данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию, и предоставлял сервисы для использования в криминальных действиях», — указано в заявлении Департамента юстиции.

Фирсова задержали агенты ФБР в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта 2020 года. Его заподозрили в хищении персональных данных калифорнийцев для дальнейшей продажи — использования в поддельных ID, американских удостоверениях личности.

По версии стороны обвинения, Фирсов — администратор сайта DEER.IO. Как заявил ранее агент ФБР Брайан Нилсон, россиянин «выведывал имена и пароли владельцев аккаунтов», чтобы в дальнейшем незаконно использовать их.