Репортер WP рассказала, как проходит рабочий день Джо Байдена

Репортер американской газеты The Washington Post (WP) Эшли Паркер «виртуально» провела в Белом Доме один рабочий день с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и рассказала о его распорядке.

Она провела интервью с семью близкими к Байдену людьми, которые согласились на условиях анонимности рассказать о том, как проходит рабочий день американского президента. По ходу повествования, Эшли Паркер сравнила распорядки дня Дональда Трампа и Джо Байдена.

По словам источников Паркер, утро Байдена начинается с силовой тренировки с поднятием тяжестей и использованием велотренажера. Затем Байден смотрит утренние телешоу CNN «Новый день» или MSNBC «Утренний Джо». Также американский президент с утра просматривает новостной дайджест крупных изданий США с упором на новости из родного Байдену Дэлавера.

После чего Джо Байден и вице-президент Камала Харрис слушают секретный доклад американской разведки о мировых событиях в горячих точках.

Далее идут встречи с главами департаментов. По утверждению Паркер, Байден не менее раза в неделю встречается с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и с генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Затем американский президент проводит совещание со своими советниками. После чего Байден делает в среднем одно-два публичных выступлений. Паркер указывает, что по сравнению Трампом, Байден гораздо менее активен в течение дня — предыдущий американский президент проводил больше времени на рабочем месте и очень часто выступал перед СМИ.

Ранее в Белом доме рассказали о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена.