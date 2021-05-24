«Репортеры без границ» прокомментировали видеообращение основателя Nexta Протасевича из СИЗО

Международная организация «Репортеры без границ» после публикации видео с задержанным бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем опасается, что с ним обращаются жестоко. Об этом сообщает ТАСС.

«Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности. (...) Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток», — говорится в сообщении.

Ранее Телеграм-канал «Желтые сливы», который связывают с белорусскими властями, опубликовал первое видеообращение основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после задержания белорусскими правоохранительными органами.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.