Основатель Telegram-канала Nexta Путило рассказал о поступающих в редакцию угрозах

После задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича редакция стала получать «множество угроз». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на основателя Nexta Степана Путило.

«Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее», — сказал он.

По словам Путило, такие угрозы поступали и ранее, когда в Белоруссии начались массовые акции протеста после президентских выборов, «но сейчас эта волна вернулась».

«Тем не менее угрозы идут, и мы резонно опасаемся, как все люди с инстинктом самосохранения, за свою безопасность», — сказал Протасевич.

Он добавил, что редакция канала «прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски».

«У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши. Поэтому мы чувствуем себя, в принципе, в безопасности и продолжаем наше дело, дело всей нашей жизни», — сказал Путило.

Он подчеркнул, что ранее он уже обсуждал с Протасевичем то, «что все-таки не стоит летать над Белоруссией». «Даже над дружественными [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко странами СНГ это небезопасно, к сожалению».