Рособрнадзор опубликовал требования для допуска к ЕГЭ

Для сдачи ЕГЭ школьникам не потребуется тест на COVID-19 или справка о вакцинации. Об этом говорится в сообщении в Facebook Рособрнадзора.

По данным образовательного ведомства, для прохождения экзамена школьник должен быть в списке и иметь при себе паспорт. При наличии хронических заболеваний, вызывающих повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, нужно иметь справку об этом.

Отмечается, что можно не использовать маски и перчатки, если того не требуют региональные правила. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации.

При этом маски и перчатки обязательны для всех организаторов и наблюдателей, отмечает Рособрнадзор.