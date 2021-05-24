Опубликовано видеообращение основателя Telegram-канала Nexta Протасевича из СИЗО

Один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич записал видеообращение, в котором утверждает, что не имеет проблем со здоровьем и сейчас находится в СИЗО №1 Минска и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает РИА «Новости».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.