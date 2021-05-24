В МВД Белоруссии рассказали о здоровье основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича

Один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в настоящее время находится в СИЗО в Минске. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики.

По данным МВД, Протасевич не жалуется на свое здоровье.

«В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «в настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении »Следственный изолятор № 1» управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Протасевич был найден в одной из минских больниц, и его состояние оценивалось как критическое.