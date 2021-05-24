Мальта первой из стран ЕС достигла коллективного иммунитета от COVID-19

Мальта стала первой страной ЕС, которая смогла достигнуть коллективного иммунитета от коронавируса нового типа. Как заявил министр здравоохранения страны Крис Ферне, слова которого приводит Reuters, 70% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

«Вакцина вводится каждые пять секунд, (...) 42% взрослого населения получили две дозы», — заявил он.

Отмечается, что вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля. Ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) до конца июня.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».