ФСБ раскрыла схему легализации мигрантов в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю раскрыло преступную схему легализации мигрантов на территории полуострова через фиктивные приглашения на лечение в санатории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, сотрудники крымских санаториев выписывали нелегальные приглашения на прохождение лечения, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию России в период карантинных ограничений. Заведены уголовные дела.

Отмечается, что еще пять уголовных дел возбуждены в отношении посредников по статье УК РФ «Пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан». По этой статье предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

В данный момент устанавливаются все детали произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала под Калининградом двух сторонников международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».