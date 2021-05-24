Великобритания отозвала разрешение авиакомпании «Белавиа» на рейсы в королевство

Власти Великобритании отозвали разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в королевство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также государственный секретарь по вопросам транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что потребовал от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.