В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

После майских праздников в Санкт-Петербурге выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерия.

«Обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой. На сегодняшний день зарегистрировано 433 833 случая заболевания, за последние сутки - 851 случай. И суточный темп прироста увеличился до 0,2 процента. Коэффициент распространения превысил единицу и составил 1,07. Это говорит о том, что заболеваемость медленно, но растёт», — сообщила Чхинджерия.

Она добавила, что рост количества заболевших коронавирусом отмечается также и на послепраздничных неделях мая. Болеть стали чаще во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет.

«Первая послепраздничная неделя — это 19 календарная неделя и отмечен рост на 3%, и на 20 календарной недели на девять процентов увеличилась заболеваемость», — сказала Чхинджерия.

Кроме того, сообщается о росте числа случаев тяжелого течения COVID-19.

«Рост заболеваемости связан с высокой активностью в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, и нарушение требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и в объектах торговли и на транспорте», — добавила Чхинджерия.