Мужчину приговорили к 14 годам колонии за убийство бывшей жены в салоне красоты

В Тульской области 41-летний мужчина приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены в маникюрном кабинете, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что 15 февраля 2021 года в ходе телефонного разговора между бывшими супругами произошла ссора, мужчина, взяв с собой незаконно хранящийся у него обрез гладкоствольного ружья, приехал в Новомосковск, где он разыскал бывшую жену. Мужчина выстрелил в женщину прямо в косметическом салоне. От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В ходе следствия мужчина сознался в преступлении.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как пишет РИА «Новости», со ссылкой на представителя областной прокуратуры, опеку над пятилетним сыном осужденного оформила бабушка, после приговора она собирается обратиться в суд с просьбой лишить его родительских прав.