МИД России запросил консульский доступ к россиянке, летевшей с Протасевичем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже связалась с отцом российской гражданки Софии Сапеги, которая находилась в одном самолете с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Сочи.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.