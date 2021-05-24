Ученые напомнили об опасности ландышей

В лесах Московской области зацвели ландыши, которые могут быть опасны для людей и животных из-за содержащего в цветах яда. Об этом сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве рассказали, что наибольшая концентрация токсинов содержится в ягодах. В составе ландышей есть сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Животные тоже могут пострадать от этих цветов.

Также в комитете напомнили, что что ландыш включен в Красную книгу Московской области, за продажу этих цветов может грозить штраф и административная ответственность.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о популярных комнатных растениях, которые могут быть опасны для человека.