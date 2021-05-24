В России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8 406 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 319 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее был зафиксирован 8 951 случай инфекции.

Отмечается, что из числа новых зараженных 12,1% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 6 450 человек.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 2 487 случаев COVID-19, 59 человек умерли, 1 730 выздоровели.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (4), никто за прошедшие сутки не заболел в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

В общей сложности в России зарегистрировано 5 009 911 случаев коронавируса, 118 801 умерший и 4 624 212 выписанных.

Ранее сообщалось, что в еще одной стране число смертей от коронавируса превысило 300 тыс.