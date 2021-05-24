Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что патриарх никогда не забывает о просвещении и благотворительности, а также о поддержании межрелигиозного и межконфессионального диалога, общении церкви и государства.

Президент пожелал главе Русской Православной церкви здоровья, успехов и всего самого доброго.

В понедельник, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства, именины (день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении или при постриге в монашество).