Сотни человек вышли на марш памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Несколько сотен жителей американского города Миннеаполис вышли на марш в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Мероприятие началось в воскресенье, 23 мая, и продлится до 25 мая, — именно в этот день произошла трагедия.

«Джордж Флойд не должен войти в историю просто как человек, которому сдавили коленом шею. Джордж Флойд должен войти в историю как человек, который сломал хребет расизму полиции», — сказал борющийся за права чернокожих проповедник Эл Шарптон.

Он выступил перед окружным судом Хеннепина и заявил, что в стране необходимо одобрить реформу полиции имени Джорджа Флойда, который запретил бы шовинизм на законодательном уровне.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп призвал продолжать борьбу до тех пор, пока темнокожий ребенок темнокожей матери не будет иметь те же права, что белый ребенок от белой матери.

Участники акции начали свой марш от здания суда и дошли до улиц города, где скандировали лозунги против расизма и пронесли пустой гром, посвященный памяти тех, в отношении которых справедливость не восторжествовала.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.

Ранее суд обвинил четверых экс-полицейских в смерти Джорджа Флойда.