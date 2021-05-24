В США выявили проблемы с сердцем у привитых от COVID-19 подростков

Американские Центры по контролю за заболеваниями (CDC) расследуют случаи миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы, после вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на консультативную группу CDC.

По данным ведомства, редкие случаи миокардита были зафиксированы у молодых людей и подростков через несколько дней после получения второй дозы вакцины от COVID-19. При этом эксперты отмечают, что воспаление может быть не связано с вакцинацией и как правило протекает в легкой форме.

«Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит», – заявила специалист по инфекционным заболеваниям Селин Гундер.

Как отметили в CDC, риск миокардита, даже если подтвердится его связь с вакцинацией, значительно ниже опасностей, связанных с заражением коронавирусом.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусную инфекцию диагностировалии у более чем 33 млн американцев, более 589 тысяч из них скончались.

Ранее сообщалось, что в мире снизилось суточное число заражений коронавирусом.