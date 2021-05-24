EMA объяснило задержку с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) совместно с коллегами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал официальный представитель регулятора ЕС изданию «Известия».

«Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе», – заявили в EMA.

Представитель регулятора пояснил, что в настоящее время продолжается циклический обзор российского препарата, уже завершена проверка надлежащей клинической практики (GCP) в России. При этом в текущем месяце будут проведены проверки надлежащей производственной практики (GMP).

При этом в EMA не смогли спрогнозировать сроки допуска «Спутника V» на европейский рынок.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе затягивается в связи с указом из высоких кабинетов ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».