Главред Telegram-канала Baza сообщил о своем задержании

Главный редактор «Baza» Никита Могутин задержан в Москве. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Очень странная ситуация. Меня остановили на улице, оказывается, я числюсь в какой-то ориентировке. Сейчас меня везут в ОВД «Китай-город», причем инспектор говорит, что сам не знает, с чем связано мое задержание», — написал он.

По словам Могутина, он находится в отделе уже около получаса, но ему до сих пор не объяснили, что происходит. По данным РБК, протокола на него не составляли.

Могутин до 2017 года работал заместителем главного редактора Life. В 2017 году основал Telegram-канал Mash и стал его главным редактором. В 2018 году он покинул издание, а в январе 2019-го основал Baza.