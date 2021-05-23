Эксперт перечислил растения, за которые дачникам грозят штрафы

Юрист Анна Пономарева рассказала, в каких случаях россияне могут быть оштрафованы за сорняки на сельхозучастке. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — сказала она.

Юрист подчеркнула, что к сорнякам относятся тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

Штраф за распространение сорняков может достигать 500 рублей. Если растение содержит наркотические или психотропные вещества, штраф будет достигать 4000 рублей.

Ранее сообщалось, что семена петрушки кудрявой были включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, это будет преследоваться по ст. 228 УК РФ.