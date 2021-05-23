Самолет с основателем Telegram-канала NEXTA посадили из-за конфликта на борту

Самолет компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил посадку из-за конфликта между членом экипажа и пассажиром. Об этом сообщает радио LRT, в эфире которого выступила представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене.

«Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», — сказала она.

Причина конфликта не уточняется.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.