Посадить самолет с основателем Telegram-канала NEXTA приказал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании.

Отмечается, что борт самолета был почти над границей с Литвой, пилоты обратились к Минску чтобы запросить разрешение на посадку.

«Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать.

В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей», — говорится в Telegram-канале «Пул первого».

По поручению Лукашенко также в миг был поднят истребитель МиГ-29.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.