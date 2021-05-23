Основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA задержали

В аэропорту Минска задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Самолет, на котором журналист направлялся из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице.

По данным NEXTA, авиалайнер посадили в Минске после сообщения о «минировании». Также в Telegram-канале сообщается, что Протасевичу в Белоруссии грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.