Таксист убил жителя Петербурга из-за конфликта на дороге

В Петербурге водитель такси убил другого автомобилиста из-за конфликта на дороге, сообщает РЕН.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 22 мая на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе.

Между гражданином Таджикистана, работающим таксистом, и местным жителем развязался конфликт из-за того, что они не смогли поделить дорогу. В ходе драки иностранец ударил оппонента ножом в грудь. 24-летний петербуржец получил тяжелое ранение, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице.

Таксист был задержан, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что житель Москвы предстанет перед судом за убийство таксиста. Подозреваемый рассказал, что между ним и водителем возник конфликт из-за конечной оплаты проезда.