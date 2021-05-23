На Украине упал воздушный шар с пассажирами, есть пострадавшие

На западе Украины упал воздушный шар с пассажирами. Об этом сообщает областное управление национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Авария произошла близ города Каменец-Подольский в Хмельницкой области вечером 22 мая. На борту находились пилот и пять пассажиров — жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский.

В результате погиб мужчина, еще пять человек, в том числе пилот, получили ранения.

По факту произошедшего начало расследование по статье о нарушении правил воздушных полетов.

В эти выходные в Каменец-Подольском проходит фестиваль воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что в Кирове спасли парашютиста, застрявшего в кроне высокого дерева. Мужчина совершал прыжок, однако его снесло ветром в сторону от расчетной точки приземления.