Собянин рассказал о готовности Москвы к ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что информационная система и технические системы готовы к единому государственному экзамену. Об этом пишет РИА «Новости».

«Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны», — добавил мэр.

По его словам, московские школьники долгое время находились на дистанционном обучении, поэтому очень важно, чтобы они хорошо сдали экзамены. Мэр выразил надежду, что результаты будут не хуже, чем в предыдущие два года.

Ранее сообщалось, что сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году будут обязаны все выпускники школ, а не только поступающие в вузы.

В то же время из-за пандемии коронавируса в России второй год подряд упрощают сдачу выпускных экзаменов в школе. Так, ученикам одиннадцатого класса в 2021 году для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ только по русскому языку, однако поступающим в вузы традиционно придется сдавать профильные предметы.