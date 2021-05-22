Две девочки погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Две маленькие девочки погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Об этом заявила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

По ее словам, пожар произошел 22 мая в доме, расположенном на улице Летной. После тушения огня спасатели нашли останки детей — пяти- и шестилетней девочек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства пожара. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двух и более лиц после гибели шести человек в результате пожара в жилом доме в селе Нылга в Удмуртии.