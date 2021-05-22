Мишустин заявил о регистрации «Спутника V» почти в 70 странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что препарат от коронавируса «Спутник V» был зарегистрирован почти в 70 странах и является одной из самых востребованных вакцин в мире. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» — одна из самых востребованных вакцин в мире», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Глава правительства напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать, что российские ученые могут сделать такой научный прорыв. Он добавил, что России было необходимо грамотно и доступно объяснить надежность препарата в борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что поставки «Спутника V» идут в 35 стран.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».