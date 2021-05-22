Названы сроки завершения клинического исследования «Спутника V» на больных раком

Клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для больных онкологическими заболеваниями будут завершены до конца 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что до конца этих исследований невозможно говорить об эффективности и безопасности препарата для болеющих раком.

По словам Логунова, получить прививку возможно лишь в стадии ремиссии.

«Невозможно в остром процессе, любая острая соматика, любое острое инфекционное или хроническое заболевание может являться противопоказанием к вакцинации», — уточнил специалист.

Он напомнил, что у пациентов, которые болеют раком и проходят курсы химиотерапии, может быть разное состояние иммунной системы, которая и по-разному может отреагировать на «Спутник V».

Именно иммунный ответ и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно. По словам Логунова, центром им. Гамалеи уже запланирован протокол такого исследования, подготовлен его проект.

Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков оценил влияние коронавируса на онкологические заболевания.