Ученые выявили в России более 13 тысяч мутаций коронавируса

Ученые выявили уже более 13 тыс. мутаций коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов во время выступления на марафоне «Новое знание».

«По состоянию на данный момент общими усилиями всех организаций в стране уже определено более 7 тыс. полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тыс. мутаций…», — сказал эксперт.

По его словам, это говорит о наличии десятков тысяч разных вариантов коронавируса, циркулирующих на российской территории. При этом он отметил, что большая часть из них являются не значимыми с точки зрения эпидемического процесса.

«Но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса, конечно, в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции», — уточнил Максютов.

Он добавил, что сейчас «Вектор» изучает геномы тех вариантов, которые вызывают наибольшую озабоченность. К настоящему времени полных геномов в России зарегистрировано уже 370 для британского штамма, 27 для южноафриканского варианта, 10 для индийского.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет самой опасной мутации индийского штамма коронавируса.