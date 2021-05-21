Диетолог объяснила, почему вредно быстро худеть

Диетолог Лидия Ионова объяснила, почему быстрое похудение опасно для здоровья. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

«Быстрое похудение приводит только к уменьшению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в таком случае сжигается минимально. Слишком быстрое похудение происходит не за счет жира. Весы покажут, что килограммов стало меньше, но на объемах это не очень отразится», — сказала она.

Ионова уточнила, что при экспресс-диетах жир никуда не уходит. Кроме того, эксперт заметила, что проблемы, связанные с избыточным весом, случаются из-за чрезмерных жировых объемах, соответственно, экспресс-диеты не помогут с ними справиться. Также после возвращения к нормальному питанию похудевший человек, как правило, набирает вес обратно.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала, как быстро «сбросить» килограммы, которые были накоплены за зиму.

По ее словам, для этого идеально подходит быстрая ходьба. Однако специалист уточнила, что скорость при таком способе передвижения должна быть около 5-7 км в час. Таким прогулкам необходимо уделять не менее 20 минут ежедневно, указала она.